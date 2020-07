Inter, obiettivo allargare la rosa. C’è un rinnovo certo: “Conte conquistato”. Biraghi resta

L’Inter in questa stagione si è spesso ritrovata con molti problemi fisici da affrontare in molte fasi della stagione. La ‘coperta corta’ è stata fra i fattori che hanno influenzato il cammino nerazzurro nelle varie competizioni. Ecco perché l’obiettivo di Marotta è innanzitutto quello di allargare la rosa. A questo proposito, si fanno sempre più probabili le permanenze di Borja Valero e Biraghi:

“L’idea dell’Inter per il prossimo anno è quella di allargare la rosa. L’ottimo finale di stagione di Borja Valero ha soddisfatto Conte e lo spagnolo prolungherà di un anno. Biraghi può essere confermato rinnovando lo scambio di prestiti con la Fiorentina (Dalbert in viola) (…). Tra questi entrerà anche Radu che non occuperà un posto nell’elenco né tra i 17 “liberi” né tra i 4 formati in un vivaio italiano. Da decidere il futuro di Dimarco, che difficilmente resterà, e Pinamonti, che potrebbe rientrare complice il gentleman agreement con il Genoa (anche se l’Inter almeno per il 2020 non è orientata a ricomprarlo)“, si legge sul Corriere dello Sport.

(Fonte: Corriere dello Sport)