CM – Inter, dialoghi spediti con l’entourage di Dimarco: club pronto a blindarlo

Dopo il rinnovo di Lautaro Martinez, i dirigenti dell'Inter sono pronti a blindare un altro giocatore nerazzurro

Un altro rinnovo in arrivo in casa Inter dopo quello di Lautaro Martinez. La dirigenza vuole prolungare Nicolò Barella, ma anche la vera sorpresa d'inizio stagione dei nerazzurri: Federico Dimarco. Ne ha parlato così Calciomercato.com: "L'Inter è pronta a blindare Federico Dimarco. Il terzino è in scadenza 30 giugno 2023, ma i contatti con il suo entourage per prolungare fino al 30 giugno 2026 con ingaggio aumentato a 1,5 milioni annui stanno procedendo spediti".