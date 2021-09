Inter, blitz milanese per un colpo in entrata: “Telefonate anche di recente”

I dirigenti nerazzurri si stanno muovendo sul mercato alla ricerca di rinforzi già per la prossima stagione

Da diversi mesi la dirigenza dell’Inter è al lavoro per un colpo in entrata che ormai è sempre più vicino. Così Calciomercato.com ripercorre le tappe della trattativa: “Dai primi contatti col suo agente di giugno/luglio, con tanto di blitz milanese e di incontro con Piero Ausilio. Le telefonate sono andate avanti anche recentemente, fino ad arrivare a un accordo di massima ormai a un passo per portare André Onana all'Inter a partire dal prossimo luglio”, si legge.