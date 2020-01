Ok di Eriksen, l’Inter progetta il blitz col Tottenham. GdS: “C’è chi giura che già oggi…”

Christian Eriksen si avvicina all’Inter. Il giocatore danese, ieri sceso in campo con il Tottenham, ha raggiunto un accordo con i nerazzurri. A riportarlo è l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport che sottolinea come “ieri ci sono stati nuovi (proficui) contatti con il suo entourage, ormai la scelta del 27enne centrocampista danese è chiara: in nerazzurro lo aspetta un contratto sino al 2024 da 7,5 milioni a stagione. Certo, il Tottenham chiede ancora 20 milioni di euro per liberarlo subito, mentre i vertici nerazzurri spingono per chiudere a 10 milioni. Martin Schoots, rappresentante del giocatore, è in missione diplomatica per chiudere in fretta la partita. E a Milano c’è un’aria distesa: da un momento all’altro può arrivare l’ambasciata tanto attesa. Anzi, c’è chi giura che già oggi può partire un importante blitz, direzione Londra. La società di Zhang da mesi sta lavorando al colpo Eriksen. È giustificata, allora, la cautela marottiana”.

GIROUD – Un altro grande obiettivo dell’Inter per il mercato di gennaio è Olivier Giroud, per il quale, secondo Sky, è già stato raggiunto un accordo. La Rosea, invece, sottolinea che “Marina Granovskaia non scende sotto quota 8 milioni di euro, mentre i nerazzurri non vanno oltre i 5. Visto che il francese (in scadenza a giugno) avrà un contratto a medio termine, non si vogliono superare determinati tetti”.