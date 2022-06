Sky – Inter, bloccato Milenkovic per la difesa: arriverà in caso di addio di Skriniar

Un colpo prenotato e pronto a materializzarsi non appena verrà completata la cessione (molto dolorosa) di Milan Skriniar. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l'Inter avrebbe già bloccato Nikola Milenkovic per la difesa della prossima stagione a disposizione di Simone Inzaghi.

Il difensore, in scadenza nel 2023 con la Fiorentina, sarà dunque un nuovo calciatore nerazzurro non appena si chiuderà la trattativa per il trasferimento dello slovacco per una cifra superiore ai 70 milioni di euro. Su di lui, ricordiamolo, resta forte il PSG, con il Chelsea pronto a inserirsi. L'altro rinforzo per la difesa sarà Gleison Bremer del Torino.