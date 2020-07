Hakimi, AS: “5 mln di bonus, ecco a cosa sono legati. E l’Inter ha provato a chiudere per…”

Manca solo l’ufficialità, ma Achraf Hakimi è un nuovo giocatore dell’Inter. Il terzino marocchino è stato ceduto dal Real Madrid al club nerazzurro per una cifra di 40 milioni di euro più 5 di bonus. Ma a cosa sono legati i suddetti bonus? A questa domanda risponde AS, che spiega come l’Inter dovrà versare quella cifra variabile nel caso in cui dovesse vincere l’Europa League oppure una delle tre competizioni che giocherà il prossimo anno, nazionali e internazionali. Durante la trattativa, continua il quotidiano spagnolo, l’Inter ha provato più volte a chiudere per il ragazzo a 38 milioni di euro fissi, aggiungendo 2 milioni di bonus ai già 5 presenti in caso di qualificazione alla prossima Champions League. Il tutto trovando però un no secco da parte dei Blancos.