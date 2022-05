Romano: “Inter, priorità Bremer e viceversa. Dybala? Tottenham non c’è”

Il nome di Gleison Bremer per la difesa, ma anche quello di Paulo Dybala per l’attacco. Ecco le novità sul mercato dell'Inter

Il nome di Gleison Bremer per la difesa, ma anche quello di Paulo Dybala per l’attacco. Si rincorrono i rumors sul mercato dell’Inter e Fabrizio Romano ne ha parlato così: “Bremer? L’Inter è in pole da gennaio, lavori in corso lato societario. La priorità di Bremer stesso è l’Inter. Prima l’Inter deve fare cassa. Dybala? Il Tottenham non ha mai cercato Dybala. E lui non sta trattando con gli Spurs”, ha detto a The Here We Go Podcast (ITA).