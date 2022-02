Inter-Bremer, cosa succede post rinnovo col Torino: c’è un patto con Cairo

In settimana è arrivato l’inatteso rinnovo di Gleison Bremer con il Torino: cosa cambia per l'Inter in vista del mercato estivo

In settimana è arrivato l’inatteso rinnovo di Gleison Bremer con il Torino. Scadenza spostata dal 2023 al 2024 per il difensore granata, grande obiettivo di mercato dell’Inter per l’estate. Secondo Sky Sport, con il presidente Cairo c'è una sorta di patto (come successo in passato con Darmian, Zappacosta e Glik), un accordo sulla parola per una cessione che andrebbe a finanziare gran parte del mercato del Torino della prossima stagione. Con un’offerta congrua, dunque, Bremer in estate potrà lasciare i granata: l’Inter c’è ed è già al lavoro per il possibile colpo.