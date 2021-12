Inter, su Bremer c’è anche il Milan: il Torino fissa il prezzo per il colpo

Nel mirino dell’Inter, ma anche del Milan. Si preannuncia un derby sul mercato per Gleison Bremer, difensore centrale classe 1997 del Torino

Come riportato da Calciomercato.com, "il suo cartellino secondo Cairo vale 25 milioni di euro, una cifra che il Milan considera al momento eccessiva. Occhio però alla carta Pobega: il centrocampista passato da Pordenone e Spezia, autore di 3 gol e 1 assist in campionato, piace molto a Juric, che vorrebbe tenerlo a Torino oltre il 30 giugno, quando scadrà il suo prestito annuale. La posizione di Maldini al momento è rigida, Pobega a fine stagione tornerà a casa-base, ma il Toro non molla: nelle prossime settimane potrebbe arrivare un'offerta da 15 milioni di euro, indipendentemente dall'affare Bremer", si legge.