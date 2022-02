Inter forte su Bremer: “Il prezzo fissato e le due condizioni per l’addio”

L'Inter fa sul serio per Gleison Bremer. Ecco le condizioni per l'addio al Torino durante la prossima estate

L'Inter fa sul serio per Gleison Bremer. È lui il primo obiettivo di mercato per rinforzare la difesa nerazzurra in estate. Ecco le condizioni per l'addio al Torino, svelate da Calciomercato.com: "Gleison Bremer ha due obiettivi in vista della prossima stagione: giocare in un top club e misurarsi con il palcoscenico della Champions League. Sul difensore del Torino ci sono tutte le big italiane e il Bayern Monaco, la valutazione è di 30 milioni più bonus", si legge. Occhio dunque alla concorrenza: non sarà facile per l'Inter chiudere il colpo.