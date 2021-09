Inter, Bremer osservato speciale per la difesa: ecco la richiesta del Torino

I dirigenti nerazzurri continuano a seguire da vicino i progressi del difensore classe 1997 del Torino in chiave mercato

L’Inter continua a seguire da vicino i progressi di Gleison Bremer. Come riportato da Calciomercato.com, i nerazzurri monitorano con grande attenzione il difensore del Torino, valutato tra gli 8 e i 10 milioni di euro. L’Inter ci pensa, il classe 1997 può essere un colpo per rinforzare il reparto arretrato in vista della prossima stagione. Bremer - 4 presenze e un gol in questo avvio di campionato - è in scadenza di contratto al 30 giugno 2023.