Mercato Inter, Bremer e Scamacca prime scelte. “Lavori in corso per un terzo nome”

Due nomi in prima fila, ma c'è anche una terza pista calda per l'Inter verso il prossimo mercato estivo. Lo svela Fabrizio Romano, esperto di calciomercato internazionale: "Scamacca obiettivo dell’Inter per l’attacco? Più del Dortmund, un club inglese a fine mercato ha provato a contattare l’agente e il Sassuolo. L’Inter ci sta lavorando forte. Non è fatta, ma i nerazzurri sono in controllo sulla situazione. Bremer per la difesa e Scamacca per l’attacco sono le prime scelte, poi lavori in corso su Frattesi, con più calma ecco”, le sue parole a The Here We Go Podcast (ITA).