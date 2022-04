Inter, vantaggio importante per Bremer: “Lo scenario può cambiare se…”

Fabrizio Romano, esperto di calciomercato internazionale, ha parlato così del difensore brasiliano in chiave Inter

Lo scenario per il colpo Gleison Bremer. Fabrizio Romano, esperto di calciomercato internazionale, ha parlato così del difensore brasiliano in chiave Inter: “Sicuramente da gennaio l’Inter lavora forte, ha un vantaggio molto considerevole su tutti, ma l’operazione non è definita tra i nerazzurri e il Torino ancora. Chiaro che se dovesse inserirsi un club straniero, potrebbe cambiare lo scenario. Ma a oggi, il vantaggio dell’Inter nella corsa a Bremer è importante”, le sue parole a The Here We Go Podcast (ITA).