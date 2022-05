Inter, Bremer in stand-by: ecco il motivo. “Nerazzurri convinti di una cosa”

Gleison Bremer è il profilo scelto dall'Inter per il futuro. Il difensore del Torino, già prenotato da tempo, ha un accordo

Gleison Bremer è il profilo scelto dall'Inter per il futuro. Il difensore del Torino, già prenotato da tempo, ha un accordo col club nerazzurro anche se Marotta e Ausilio non hanno ancora avviato i dialoghi col Torino. "Al giocatore sono state date rassicurazioni che sbarcherà a Milano. Con il Torino, però, ancora non si sono aperte le trattative, proprio perché l’Inter vuole capire che margini di manovra può avere, così da impostare l’affare nel migliore dei modi. Se il big a lasciare la Pinetina fosse Bastoni, i discorsi sarebbero molto più semplici. Ma, tra la volontà del brasiliano e quella clausola inserita nel contratto che, dal prossimo gennaio, consente a Bremer di partire per 15 milioni, in viale Liberazione sono convinti di riuscire a spuntare una valutazione favorevole. A meno che una mega-offerta dall’estero, al Toro e al giocatore, non faccia saltare il banco", spiega il Corriere dello Sport.