Inter in vantaggio su tutti per Bremer: “Tentativo serio del club, la situazione”

L’esperto di mercato internazionale Fabrizio Romano ha parlato così della pista Gleison Bremer per l’Inter: la situazione

A The Here We Go Podcast (ITA), l’esperto di mercato internazionale Fabrizio Romano ha parlato così della pista Gleison Bremer per l’Inter: “Da due o tre settimane dico che l’Inter è molto forte su Bremer. Sta prendendo forza questa notizia, l’Inter ci vuole provare seriamente. Non siamo agli accordi ancora, ma i nerazzurri stanno spingendo lato Torino e lato giocatore. Bremer è la priorità, bisogna fare solo attenzione ai club stranieri, ma oggi l’Inter è in vantaggio”.