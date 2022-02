Inter-Brozovic, cosa manca davvero per il rinnovo: “Da limare questo aspetto”

Enzo Bucchioni nel suo editoriale per TMW si sofferma sul mercato dell’Inter e in particolare sul futuro di Marcelo Brozovic

Il noto giornalista Enzo Bucchioni nel suo editoriale per TMW si sofferma sul mercato dell’Inter e in particolare sul futuro di Marcelo Brozovic. Ecco le novità sul centrocampista croato, in scadenza al 30 giugno 2022 coi nerazzurri: “Mi fido di Marotta, quando un dirigente come lui dice che la trattativa è avviatissima, praticamente mancano soltanto le firme, ho una gran voglia di fidarmi. L’altra sera a San Siro c’erano pure il padre agente e l’avvocato che ne cura gli interesse, sicuramente gli incontri si susseguono e presto dovrebbe arrivare l’annuncio. Brozovic dovrebbe firmare fino al 2026 a sei milioni netti di base con aumenti parametrati e bonus che dovrebbero garantire un complessivo di circa sette milioni. Secondo indiscrezioni per la parte riguardante gli emolumenti del giocatore un accordo sarebbe già stato trovato in tutte le sfaccettature, resterebbe da limare tutto il settore delle commissioni. Se vogliamo il lavoro più facile”, si legge.