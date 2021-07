Calciomercato Inter, Repubblica svela: “Una big inglese ha chiesto Brozovic”

Un club di Premier League è sulle tracce del centrocampista nerazzurro, in scadenza di contratto al 30 giugno 2022

Dopo l’Europeo con la sua Croazia, ora Marcelo Brozovic si sta godendo le vacanze in attesa della ripresa dei lavori con l’Inter. Il suo entourage intanto aspetta novità dai nerazzurri sul tema rinnovo contrattuale. Come riportato da La Repubblica, “Brozovic è richiesto dal Manchester United”. In scadenza di contratto al 30 giugno 2022, il croato è considerato indispensabile dal nuovo allenatore Simone Inzaghi per il presente e il futuro dell’Inter.