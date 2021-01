Inter, in arrivo il vice Brozovic? La Stampa: “I nerazzurri si stanno muovendo con decisione”

Mentre gli intermediari sono al lavoro per trovare una sistemazione a Christian Eriksen, l’Inter lavora per regalare a Conte un vice Brozovic. Secondo quanto riporta La Stampa, il rinforzo a centrocampo potrebbe essere Lucas Torreira.

Secondo il quotidiano il club nerazzurro entra nel lotto delle squadre interessate al 24enne di proprietà dell’Arsenal, attualmente in prestito all’Atletico Madrid. Non è un periodo esaltante per l’ex doriano che sta giocando molto poco con la squadra di Simeone. “Sulle sue tracce c’erano Lazio e Fiorentina. Adesso è entrato in lizza anche il Valencia. Ma l’Inter si sta muovendo con decisione nel tentativo di strappare un prestito di Torreira che rappresenterebbe un’alternativa a Marcelo Brozovic nel ruolo di direttore d’orchestra nerazzurro“.

(La Stampa)