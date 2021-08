SM – Inter, tifosi contro Zhang: “Ma le brutte sorprese potrebbero non essere finite”

Al Tardini di Parma ieri in occasione dell'amichevole tra l'Inter di Simone Inzaghi e la squadra di Enzo Maresca si è respirato un clima teso

Al Tardini di Parma ieri in occasione dell'amichevole tra l'Inter di Simone Inzaghi e la squadra di Enzo Maresca, neo retrocessa dalla Serie A, si è respirato un clima teso. I tifosi nerazzurri, infatti, hanno preso una posizione netta contro la proprietà, Suning, e in particolare contro il presidente del club, Steven Zhang. Dalla Curva sono partiti cori e inviti a vendere quanto prima la società. Ma le brutte sorprese, riferisce Sport Mediaset, potrebbero non essere finite qui.

Come riportato dal Times ieri, infatti, anche Lautaro Martinez, dopo Romelu Lukaku, è entrato nel mirino delle grandi d'Inghilterra. Il Tottenham preme forte ed è disposto a mettere sul piatto della trattativa circa 70 milioni di euro più bonus. Londra, però, non sembra una destinazione troppo allettante per Lautaro, che preferirebbe eventualmente trasferirsi in Spagna.