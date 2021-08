CM – Inter, due punte dopo l’addio di Lukaku: ecco il budget a disposizione

I dirigenti nerazzurri si muovono sul mercato per regalare due giocatori a Simone Inzaghi al posto di Lukaku

Edin Dzeko sempre più vicino, ma non solo. L’Inter si sta muovendo in queste ore per regalare due attaccanti a Simone Inzaghi dopo l’addio di Romelu Lukaku. Questo il budget per il doppio colpo nerazzurro, svelato da Calciomercato.com: “Con la cessione ormai imminente di Lukaku l'Inter sta sondando il mercato alla ricerca di due attaccanti: il budget a disposizione degli uomini mercato nerazzurri è tra i 30 e 40 milioni”.