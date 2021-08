Inter, extra budget per il colpo in attacco? Quanto vuole spendere la dirigenza

Il Corriere della Sera svela importanti dettagli sulla ricerca dell'attaccante in corso anche in questi giorni

La verità sul budget dell’Inter per il secondo colpo in attacco dopo l’arrivo di Edin Dzeko. Il preferito resta Duvan Zapata, ma non si sblocca la trattativa con l’Atalanta; subito dietro ci sono Joaquin Correa e Marcus Thuram. Ne ha parlato così oggi il Corriere della Sera: “Il budget è stabilito: tra i 25 e i 30 milioni, con un extra solo per casi speciali. Le caratteristiche del giocatore in arrivo non sono rigorose: può essere una prima punta, come l’atalantino Zapata, oppure una seconda, come il laziale Correa (o magari Insigne). O un gigante predisposto a coprire tutte le posizioni dell’attacco: occupare l’area con i centimetri, partire da fuori con l’agilità. È l’identikit di Thuram, appunto, anche se lui ha giocato soprattutto esterno”, si legge.