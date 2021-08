Inter, passi concreti per Insigne: stanziato il budget per il colpo

Le novità sul futuro del capitano del Napoli, nel mirino dei dirigenti nerazzurri per rinforzare l'attacco di Inzaghi

Le novità sul futuro di Lorenzo Insigne. L'Inter continua a pensare all'attaccante del Napoli per rinforzare la rosa di Simone Inzaghi. La dirigenza in particolare ha stanziato il budget per il colpo, come svelato da Calciomercato.com: "Chi ha mosso passi concreti è certamente l’Inter che prenderebbe volentieri Insigne, ma con un esborso economico contenuto (inferiore ai 20 milioni di euro). Le condizioni fisiche di Sanchez preoccupano non poco l’ambiente nerazzurro, motivo per il quale un tentativo per Lorenzo non è da escludere all’inizio della prossima settimana", si legge.