Inter, contatti costanti per chiudere anche il colpo Caicedo: la formula

Il colpo Robin Gosens, ma non solo. L’Inter si appresta a chiudere un’altra operazione in questi ultimi giorni di mercato

Il colpo Robin Gosens, ma non solo. L’Inter si appresta a chiudere un’altra operazione in questi ultimi giorni di mercato. Gli aggiornamenti arrivano da La Repubblica: “Marotta e Ausilio sono impegnati anche in un'altra trattativa: il prossimo obiettivo dell'Inter, portato a Milano Gosens, è l'attaccante del Genoa Caicedo. I contatti tra le due società vanno avanti da giorni e l'Inter è disposta a prendere l'ex attaccante della Lazio in prestito fino al termine della stagione. Caicedo ha già dato l'ok al trasferimento e non vede l'ora di riabbracciare Simone Inzaghi”, si legge.