Inter, c’è un nome ideale per l’attacco: “Dopo una stagione da 26 gol…”

Il profilo ideale per rinforzare il reparto avanzato di Simone Inzaghi ha un nome e un cognome, ma gli ostacoli non mancano

Un nome che torna d'attualità in casa Inter . È quello di Luis Muriel , accostato nei mesi scorsi ai nerazzurri come profilo ideale per rinforzare l'attacco. La Gazzetta dello Sport ha approfondito la tematica relativa al centravanti colombiano, reduce da una super stagione con la maglia dell'Atalanta.

"C’è poi l’idea probabilmente più interessante e ambiziosa: Luis Muriel. Nome accostato all’Inter da qualche mese per la sua capacità di ricoprire tutti i ruoli dell’attacco: il colombiano potrebbe giocare al posto di Lautaro, ma anche fare coppia con l’argentino per far rifiatare Lukaku. L’ex Sampdoria sarebbe il profilo ideale per completare il reparto offensivo a disposizione di Inzaghi e per presentarsi alla nuova stagione con un attacco potenzialmente esplosivo. Ma il colombiano è legato all’Atalanta fino al 2023: dopo una stagione da 26 gol, la Dea potrebbe sparare altissimo. Anche perché il club bergamasco non avrebbe motivo di fare sconti a una rivale per le prime posizioni in campionato", si legge.