Inzaghi e l’Inter pianificano il mercato: ecco il sacrificato, occhio a Lautaro

La strategia scelta dai nerazzurri in chiave mercato è definita: prima gli addii, poi i colpi in entrata con una priorità su tutte.

Da ieri Simone Inzaghi è ufficialmente il nuovo allenatore dell'Inter. L'ex Lazio ha vissuto la prima giornata da successore di Antonio Conte, dalla mattinata alla sera. Ha incontrato tutta la dirigenza, compreso il presidente Zhang in serata. Già intavolata la strategia di mercato, tra uscite ed entrate, come svelato dal Corriere dello Sport.

"Anche ieri Zhang gli ha ribadito che i soldi da investire sui nuovi acquisti dovranno arrivare dalle cessioni o risparmiando gli ingaggi dei giocatori che non rientrano nel progetto. Tale concetto gli era già stato illustrato al momento del suo ingaggio ed era stato approfondito, alla ricerca di soluzioni tecniche interessanti, nel corso del summit pomeridiano di mercato alla Pinetina con l'ad Marotta e il ds Ausilio. Premesso che Hakimi è il "pezzo da 90" che sarà sacrificato al miglior offerente tra Psg e Chelsea, e in attesa di sapere se Martinez, in presenza di un'offerta giudicata importante, chiederà di essere ceduto o resterà volentieri come ha detto un paio di volte, ci sono da sistemare gli elementi che guadagnato tanto e/o non sono indispensabili (Vidal, Sanchez e Pinamonti) più altri reduci dai prestiti (quasi fatta per Joao Mario allo Sporting; restano Nainggolan, Dalbert, Lazaro ecc)".