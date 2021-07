Sky – Inter, Nainggolan e Dalbert agli ordini di Inzaghi: il loro futuro…

Gli aggiornamenti sul futuro dei due calciatori, rientrati in nerazzurro dopo le passate stagioni in prestito

Si attendono novità sul futuro di due giocatori su tutti in casa Inter. Non in entrata, ma in uscita: Radja Nainggolan e Dalbert. Il belga vuole tornare al Cagliari, ma ancora non c'è l'accordo tra le parti per il passaggio a titolo definitivo del Ninja in Sardegna. Dalbert invece è nel mirino del CSKA Mosca verso la prossima stagione. Aspettando le svolte nelle due trattative, i giocatori sono arrivati in mattinata ad Appiano Gentile per l'inizio del raduno. E Sky Sport ha dato aggiornamenti sul loro futuro.