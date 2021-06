Non solo Dimarco: Juric chiede un altro giocatore dell’Inter per il nuovo Torino

L'allenatore granata ha indicato due profili dei nerazzurri alla società per rinforzare la rosa verso la prossima stagione

Federico Dimarco, ma non solo. Ivan Juric, nuovo allenatore del Torino, vuole un altro giocatore dell'Inter per la prossima stagione. Si tratta di un altro calciatore che il tecnico granata ha già allenato, come svela oggi La Gazzetta dello Sport. Il nome è quello di Eddie Salcedo, che Juric conosce benissimo dall'esperienza insieme al Verona. Sono due nomi caldi per il Torino, l'Inter è pronta ad ascoltare eventuali offerte.