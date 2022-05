SM – L’Inter cambia idea su Satriano? Un altro nerazzurro ha già scelto di restare

Il club nerazzurro cerca la soluzione migliore per il futuro dei giovani desiderosi di affermarsi

Dall'amichevole con il Lugano sono arrivate indicazioni importanti per Simone Inzaghi. L'allenatore dell'Inter ha avuto modo di verificare in partita le qualità degli elementi a disposizione. In particolare, negli studi di Sport Mediaset si evidenzia la buona prestazione di due giovani: "Satriano, in evidenza ieri come con la Primavera di Madonna lo scorso anno, probabilmente potrebbe restare in rosa, decidendo di giocarsi le sue chance così come Radu. Sul portiere c'era la Real Sociedad ma ha deciso di restare per cercare di giocarsi col tempo il posto da titolare".