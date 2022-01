Inter, altre due italiane su Cambiaso: si preannuncia un’asta estiva

Asta estiva in vista per Cambiaso: l'Inter ci pensa in caso di mancato rinnovo di Perisic, ma c'è concorrenza

Alessandro Cosattini

C'è grande concorrenza per Andrea Cambiaso, obiettivo di mercato dell'Inter per l'estate. In caso di mancato rinnovo di Ivan Perisic, l'esterno classe 2000 del Genoa è tra gli osservati speciali. La conferma arriva anche da sportmediaset.it: "Andrea Cambiaso, esterno del Genoa in scadenza nel 2023, ha attirato l'attenzione dell'Inter oltre a quelle di Juventus e Atalanta. Il classe 2000 potrebbe scatenare un'asta in estate".