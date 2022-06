Inter, Gazzetta ‘consiglia’: “Questo nome dell’U21 non sarebbe un brutto affare”

Nelle ultime settimane è circolato più volte il nome di Andrea Cambiaso per l’Inter. Per La Gazzetta, è pronto per i nerazzurri

Nelle ultime settimane è circolato più volte il nome di Andrea Cambiaso per l’Inter. I nerazzurri sono a caccia di rinforzi sulle fasce e La Gazzetta dello Sport oggi ha parlato così dell’esterno del Genoa: “Di tutto il gruppo di Nicolato, è probabilmente il più pronto in assoluto, per la varietà di scelte nel suo gioco, per la capacità di giocare a destra e a sinistra, nella difesa a quattro o come “quinto”. E costa niente. L’Inter non farebbe un brutto affare”. Proprio durante la scorsa settimana, l’agente del giocatore del Genoa ha fatto visita ai dirigenti dell’Inter in sede…