Inter, futuro incerto per Perisic: “C’è un candidato forte se non rinnova”

Il nome di Robin Gosens per presente e futuro, ma non solo: l'Inter prenderà un altro esterno in caso di mancato rinnovo di Perisic

Alessandro Cosattini

Il nome di Robin Gosens per presente e futuro, ma non solo: l'Inter prenderà un altro esterno in caso di mancato rinnovo di Ivan Perisic. E la dirigenza nerazzurra si sta già guardando attorno con grande attenzione. La Gazzetta dello Sport conferma una pista emersa nelle ultime ore: "Inzaghi voleva un vice Perisic, Marotta e Ausilio hanno trovato un tesoro, utilissimo nell’immediato ma che dovrà essere soprattutto uno dei pilastri del progetto futuro. Se sarà con Perisic accanto, meglio. Altrimenti da giugno si penserà a un vice Gosens: Cambiaso del Genoa (scadenza 2023) è già un candidato forte", si legge.