Cds – Inter, il Bayern potrebbe trattenere Perisic. Il grande candidato al sacrificio…

Resta ancora un rebus il futuro di Ivan Perisic. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, per il croato, reduce da una buona stagione in Germania, c’è ancora speranza che il Bayern decida di acquistarlo definitivamente. “Il diritto di riscatto a favore dei bavaresi, per 20 milioni, è scaduto a metà maggio. Nel frattempo, però, il croato ha continuato a giocare, spesso da titolare, pure nella fase finale di Champions. Insomma, con uno sconto, il Bayern potrebbe convincersi a trattenerlo“. Per quanto riguarda le uscite, in difesa il grande candidato al sacrificio resta Skriniar.

(Corriere dello Sport)