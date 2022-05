Inter, Casadei tra prestito e sacrificio: servono almeno 10 mln. Sassuolo in pole

Brilla la stessa di Cesare Casadei nella formazione Primavera dell’Inter di Cristian Chivu: il Sassuolo fa sul serio

Brilla la stessa di Cesare Casadei nella formazione Primavera dell’Inter di Cristian Chivu. 16 gol e 5 assist in 39 presenze totali per il giocatore, che domani proverà a trascinare i suoi nella finale contro la Roma che si giocherà al Mapei Stadium. Come sottolinea oggi Tuttosport, “vuole essere protagonista in uno stadio che presto potrebbe anche diventare la sua nuova realtà. I neroverdi di Giovanni Carnevali hanno già manifestato il proprio gradimento (l’ad del Sassuolo ne ha parlato pure con Ausilio sabato a Parigi), con l’Inter che valuta il giovane non meno di 10 milioni.