"Ho sentito delle voci su Frattesi, per esempio. Ma rimane? Non lo cedono Frattesi?", domanda Fabio Caressa al Club.

Luca Marchetti, giornalista Sky ed esperto di mercato, ha risposto così: "Penso proprio di no, certamente non a 5 giorni dalla fine del mercato. Condivido la considerazione che forse avrà bisogno di più minutaggio rispetto alla scorsa stagione ma questa sarà molto intensa per l'Inter, aumenta il numero di partite in Champions League, ci sarà il Mondiale per Club, la rosa con la doppia opzione servirà proprio per questo"