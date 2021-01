Affare Suning-BC. Inter, cessione in vista: “Il primo effetto sul mercato ha un nome preciso”

La trattativa tra BC Partners e Suning per la possibile cessione del pacchetto di maggioranza dell’Inter sta facendo sentire i suoi effetti. Come scrive Enzo Bucchioni su Tuttomercatoweb.com, infatti, il mercato nerazzurro è stato bloccato, sia in entrata che in uscita. Una situazione che ha avuto un suo risvolto soprattutto sul futuro di Christian Eriksen:

“…Sarà più facile chiudere la cessione se l’Inter dovesse diventare campione d’Italia e se la gestione complessiva del brand non subirà contraccolpi. Lo scenario nerazzurro è comunque mutato nel giro di pochi giorni e la situazione in sostanza è precipitata. Il primo effetto pratico del nuovo corso s’è visto con il mercato che è praticamente bloccato in entrata e anche in uscita per quel che riguarda Eriksen“.

(Fonte: TMW)