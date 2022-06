Inter, non solo Lukaku: doppio colpo dal Chelsea? “Romelu gli ha dato appuntamento a Milano”

Romelu Lukaku spinge per tornare all'Inter ma potrebbe non essere l'unico, del Chelsea, a vestire nerazzurro

Romelu Lukaku spinge per tornare all'Inter ma potrebbe non essere l'unico, del Chelsea, a vestire nerazzurro. A parlarne è La Gazzetta dello Sport che racconta di contatti tra il belga e Loftus-Cheek , profilo accostato di recente all'Inter.

"Se la necessità di far partire Lukaku è cosa quasi scontata, dare la forma alla cessione del belga è affare ben più complesso. Soprattutto perché Rom è pronto ad alzare muri visto che la destinazione gradita è una e una sola: Milano, la città in cui ha lasciato tre case di lusso e tre quarti di cuore. Triste sotto le nubi di Londra, ha spesso rimpianto quei due anni nerazzurri in cui era stato amato senza condizione. Ora sa che all’Inter potrebbe rinascere, per questo ha già incontrato con profitto il vecchio club che, però, può solo aspettare. E, nel frattempo, può prendere info su Ruben Loftus-Cheek, centralone di centrocampo e grande amico di Romelu, il cui prestito sarebbe assai meno doloroso per i Blues. I due compagni hanno parlato spesso dell’Inter dandosi appuntamento insieme per una nuova vita".