Tomas Palacios si avvicina a grandi passi all’Inter: si lavora agli ultimissimi dettagli, ecco cosa manca per la chiusura

Tomas Palacios si avvicina a grandi passi all’Inter. Quella odierna può essere una giornata importante per l’arrivo del difensore, sottolinea Sky Sport.

“L’Inter può chiudere per Palacios, si sta lavorando sui bonus e gli ultimissimi dettagli mancanti. Ieri contatti tra le parti, ce ne saranno anche oggi, si lavora sulla percentuale della futura rivendita, ma ormai ci siamo per l’arrivo di Palacios all’Inter, che chiuderebbe il mercato nerazzurro. Poi mai dire mai fino a quando non sarà chiusa la finestra di mercato”, le parole dallo studio di Sky.