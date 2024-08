Inter-Palacios al traguardo: cifre, dettagli e cosa manca. Arriva settimana prossima

Quadra sui bonus — Al pacchetto si aggiungeranno dei bonus, ed è di questo che si è parlato nell’aggiornamento di ieri: i bonus saranno legati alle presenze del 21enne argentino e non scatteranno tutti facilmente. L’investimento insomma non si discosterà troppo dalla quota fissa che i nerazzurri pagheranno subito, cifra peraltro finanziata quasi interamente dalla cessione di Satriano al Lens (prestito di un milione con obbligo di riscatto a 5 e il 20% sulla rivendita). Sostenibilità e futuribilità: il lavoro di Marotta e Ausilio è in perfetta sintonia con la politica di Oaktree.

Cosa manca — Che cosa manca allora perché l’affare possa dirsi definitivamente chiuso? L’ultimo passaggio rimanda la palla in Argentina, perché Palacios era un giocatore a metà tra due club: l’Independiente, dove ha giocato e si è affermato nel 2024 in prestito, e il Talleres, la squadra proprietaria del cartellino di Tomas. I due club hanno trovato un accordo per il riscatto da parte del Rivadavia — che non a caso ha trattato con l’Inter a Milano — e stanno ormai limando le percentuali sull’incasso della cessione. Sullo sfondo, i tentativi di inserimento di alcune squadre tedesche, non andati a buon fine anche per la volontà del giocatore: Palacios ha voluto l’Inter fin dal primo momento.

A questo punto, da lunedì ogni giorno è buono per lo sbarco di Palacios a Milano: l’Inter punta a fare in fretta, per evitare intoppi burocratici (il mercato chiude venerdì prossimo)", si legge sulla rosea.