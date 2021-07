Inter: svelata la cifra per cui il club è disposto a trattare l’addio di Lautaro

Il club nerazzurro fissa il prezzo del Toro, reduce dalla vittoria in Coppa America con la sua Argentina

La volontà dell’Inter è chiara: trattenere tutti i big dopo la dolorosa cessione di Achraf Hakimi. Tutto però dipenderà dalle offerte che arriveranno (se arriveranno) alla società in questa finestra di mercato. Come svela Tuttosport, “l’Inter per Lautaro Martinez non vuole sedersi a trattare per meno di 80-90 milioni e ad oggi quella cifra non è stata ipotizzata da nessun club. Se le altre cessioni andranno in porto, l'Inter potrà tenere la propria posizione, se invece la società fosse in difficoltà, è evidente che potrebbe essere costretta ad ascoltare offerte più basse, ma non inferiori ai 70 milioni”, si legge.