"L’affare non è in dirittura d’arrivo, anche perché il mancino è nel mirino anche di altri club europei, su tutti il Lipsia. Ma l’Inter lo ha seguito a lungo ed è rimasta colpita dalle sue prestazioni. L’idea è replicare quanto accaduto un anno fa con Bisseck. C’è il costo della possibile operazione: per Palacios l’Inter è pronta a un’offerta da 5 milioni di euro. Non è l’unico nome in pista: l’Inter ha sondato anche Faye, 20enne del Barcellona, per il quale però il club catalano chiede 15 milioni di euro. Palacios è un affare più abbordabile. È lui il preferito per fare il sesto centrale".