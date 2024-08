"E non è neppure detto che sia finita qui, l’opera di ritocco. Perché molto dipenderà da quel che accadrà con Arnautovic, che resta nel mirino del Genoa. Sullo sfondo c’è sempre il nome di Gudmundsson, conteso alla Fiorentina come raccontiamo anche in altre pagine. E a quel punto il tridente sì che diventerebbe un poker. Perché non si è mai sazi e c’è tempo fino al 30 agosto. C’è Genova però nel frattempo. E l’Inter della seconda stella ha voglia di misurare subito i suoi passi in avanti. Il tridente, appunto. Taremi vicino alla ThuLa, per scoprire l’effetto che fa".