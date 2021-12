Inter, non solo Vecino: i cinque giocatori che possono dire addio a gennaio

I nomi dei giocatori che possono dire addio all'Inter già nella finestra invernale di mercato di fronte alle giuste offerte

Sono cinque i giocatori che - per Calciomercato.com - possono dire addio all’Inter già nella finestra invernale di mercato. Oltre a Matias Vecino, Andrea Ranocchia e Danilo D’Ambrosio, tutti e tre in scadenza di contratto, anche Roberto Gagliardini e Stefano Sensi di fronte alle giuste offerte possono salutare la squadra di Simone Inzaghi a gennaio. Non tutti, ma verranno fatte valutazioni caso per caso dalla dirigenza nerazzurra.