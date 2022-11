Non solo Skriniar, 5 difensori dell’Inter in scadenza: chi rinnova e chi rischia

Sono addirittura cinque i difensori dell’Inter in scadenza di contratto al 30 giugno 2023. Oggi Tuttosport ha preso in esame tutti i casi

Sono addirittura cinque i difensori dell’Inter in scadenza di contratto al 30 giugno 2023. Oggi Tuttosport ha preso in esame tutti i casi in chiave mercato.