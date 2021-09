Inter, le cinque operazioni chiuse all’ultimo giorno da Marotta e Ausilio

Il Corriere della Sera torna sugli affari chiusi dai dirigenti nerazzurri nell'ultimo giorno di calciomercato

Addirittura cinque operazioni in uscita chiuse all’ultimo giorno di mercato dall'Inter. Beppe Marotta e Piero Ausilio sono riusciti a cedere tutti i giocatori in esubero nella giornata di ieri. Così il Corriere della Sera riassume i movimenti del 31 agosto nerazzurro: “Si sfoltisce la rosa cedendo in prestito gli esuberi. Lazaro va a giocare in prestito al Benfica, Agoumè si trasferisce per un anno al Brest, Colidio viene prelevato dall’Austria Vienna in prestito con diritto di riscatto. Vagiannidis torna al Panathinaikos lasciando all’Inter la percentuale del 20% del ricavato da futura rivendita, Salcedo dopo essere stato a un passo dal Cagliari vestirà la maglia dello Spezia”, si legge.