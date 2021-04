CorSport: “Inter, via i big? Non solo Lukaku. In Premier circolano questi nomi”

Non solo Lukaku, per il quale l'Inter avrebbe fissato un prezzo di 120 milioni di euro. Sarebbe anche altri i big potenzialmente in partenza

Marco Macca

Non solo Lukaku, per il quale l'Inter avrebbe fissato un prezzo di 120 milioni di euro. Secondo il Corriere dello Sport, sarebbero anche altri i big indiziati a lasciare Milano entro il prossimo 30 giugno. In particolare, il quotidiano fa sei nomi sotto la lente d'ingrandimento della Premier League e non solo. Il club di Viale della Liberazione, scrive il quotidiano, sarebbe costretto a prendere in considerazione eventuali offerte, data la situazione debitoria attuale:

Atletico e Bayern su Barella

"Altri giocatori corteggiati? Oltre Manica sono circolati i nomi di Bastoni, Brozovic, Skriniar ed Eriksen, oltre a Martinez. Barella è seguito dalle grandi d'Europa, dall'Atletico al Bayern. Tutte colonne della squadra proprio come Hakimi e De Vrij. Tenerle tutte pare complicato e almeno un sacrificio ci sarà, con la cifra che sarà reinvestita. Gli inglesi lo chiamano player-trading. Soprattutto nel calcio post Covid, sarà necessario abituarsi".

(Fonte: Corriere dello Sport)