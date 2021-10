Inter, occhi in casa Samp: 15 mln per il colpo, ci sono anche Napoli e Atalanta

La dirigenza dell'Inter ha messo nel mirino un giocatore dei blucerchiati in vista del mercato: attenzione alla concorrenza

L’Inter guarda anche in casa Sampdoria per rinforzare la rosa di Simone Inzaghi. Tra gli osservati speciali c’è Morten Thorsby, centrocampista seguito anche da Atalanta e Napoli. Come riportato da Calciomercato.com, “il norvegese potrebbe essere ceduto nel 2022, a un anno dalla scadenza del suo contratto. Questione di stimoli e d'ingaggio, di un giocatore che guadagna 0,5 milioni di euro e sogna il salto di qualità, e di valore del cartellino, che la Samp potrebbe cedere per una cifra vicina ai 15 milioni di euro. Per il club di Ferrero sarebbe tutta plusvalenza, considerando il suo arrivo a parametro zero dall'Heerenveen nell'estate 2019. Tra i club che monitorano il nazionale norvegese c'è anche l'Inter, che potrebbe valutare il suo arrivo”, si legge.