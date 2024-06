Dopo la formalizzazione dell'affare Martinez con il Genoa - accordo ormai definito sulla base di un'offerta da 13 mln più 2 di bonus -, il mercato dell'Inter può dirsi chiuso? In realtà non è proprio così e lo spiega Tuttosport:

"Ci sono solo un paio di variabili da sistemare. La principale è rappresentata da Dumfries che deve rinnovare il contratto in scadenza a giugno 2025. Altrimenti sarà ceduto per evitare una partenza a parametro zero tra un anno con l’ovvia conseguenza di trovare un nuovo esterno destro. In questo senso piace molto Ndoye, protagonista assoluto agli Europei con la Svizzera. Le ultime parole dell’esterno destro olandese, in Germania con la selezione arancione, sono incoraggianti. Ma bisognerà vedere come andranno le trattative al termine della rassegna continentale"