Inter, possibile colpo last minute in difesa a gennaio: lo scenario

Il mercato invernale potrebbe regalare all'Inter l'acquisto di un quinto di sinistra last minute se Kolarov smetterà

L’Inter si continua a guardare attorno alla ricerca di opportunità di mercato. Secondo il Corriere dello Sport, il mercato invernale potrebbe regalare all'Inter l'acquisto di un quinto di sinistra last minute (soprattutto se Kolarov smetterà). Si entra poi nel dettaglio della situazione dell’ex Roma: “Se Kolarov troverà un'altra formazione o, come più probabile, appenderà a gennaio (e non a giugno) le scarpette al chiodo, arriverà un esterno a sinistra. Nonostante sia un professionista esemplare, dopo l'operazione alla schiena, il serbo non è più tornato al top. Tra i nomi dei possibili rinforzi, quello che più attira è Kostic, ma può arrivare solo in prestito con diritto di riscatto. Ecco perché vengono valutari elementi di un certo calibro, meglio se scontenti nei loro club”, si legge.