Inter, affare in uscita: un baby centrocampista giocherà in Ligue 1 in prestito

I dirigenti nerazzurri in queste ultimissime ore di mercato stanno lavorando soprattutto sulle operazioni in uscita

Un colpo in uscita per l’Inter chiuso proprio in queste ore. Come riportato da TMW, “è fatta per il prestito di Lucien Agoumé al Brest. Il centrocampista classe 2002 reduce dall'esperienza allo Spezia, dopo aver trovato l'accordo con l'Inter per il rinnovo di contratto, ha infatti trovato l'intesa col club di Ligue 1”, si legge. Dopo il prestito in Serie A, dunque, ecco la nuova avventura in Francia.