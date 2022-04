CM – Calciomercato Inter: la comunicazione di Vanheusden sul suo futuro

Quale futuro per Zinho Vanheusden? Ecco la comunicazione del giovane difensore, in prestito dall'Inter al Genoa

Quale futuro per Zinho Vanheusden? In prestito al Genoa in questa stagione, attualmente il difensore è ai box per infortunio. Come riportato da calciomercato.com, il difensore centrale belga 22enne di proprietà dell’Inter “ha fatto sapere al club che vuole restare al Genoa, anche in caso di retrocessione in B”, si legge. La sua volontà dunque è chiara: rimanere al Grifone per la prossima stagione.